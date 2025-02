Dove il calciomercato è ancora aperto: tutti i paesi e le regole per gli svincolati

Mercato stop in Italia, il gong è suonato. Per le uscite però c'è ancora tempo. Già, perché se il calciomercato in entrata si è concluso il 3 febbraio a mezzanotte, quello delle cessioni rimane aperto in quei paesi d'Europa e del mondo dove ancora il termine ultimo non è arrivato. Si può ancora cedere in Turchia o Emirati Arabi Uniti (chiusura 11 febbraio), Cina (18), Uruguay (25), Brasile (28), Stati Uniti e Canada (23 aprile).