Venezia-Roma, c’è Ben Yedder in tribuna: il motivo

DALL'INVIATO A VENEZIA - Ben Yedder aspetta l’ok del Venezia. L’attaccante francese, svincolato, potrebbe vestire la maglia dei lagunari. E segue la squadra da vicino. Oggi è in tribuna per assistere al match contro la Roma. Ospite speciale dunque al Penzo: i contatti tra le parti vanno avanti. Si stanno facendo le valutazioni del caso anche se l'ex Monaco non gioca una partita ufficiale da maggio scorso.