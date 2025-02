"Jorginho pronto a lasciare l'Arsenal e la Premier League a parametro zero": chi lo cerca

Jorginho avrebbe raggiunto un accordo con il Flamengo per il suo trasferimento a titolo gratuito dall' Arsenal a fine stagione. Lo riferisce BolaVIP, che spiega: "Il giocatore italiano è agli ultimi mesi del suo contratto con in Gunners e potrebbe tornare nel suo Paese natale a parametro zero quest'estate".

"Su Jorginho c'è anche il Palmeiras"

Proprio in virtù della scadenza di contratto a giugno, Jorginho è libero di negoziare un accordo pre-contrattuale con qualsiasi club estero. Il mese scorso il Flamengo avrebbe piazzato l'affondo decisivo per ingaggiare il centrocampista, tanto da concordarne lo stipendio. L'ex terzino del Chelsea Filipe Luis, ora allenatore del Flamengo, avrebbe parlato con Jorginho il mese scorso per convincerlo a unirsi alla squadra brasiliana. BolaVIP spiega, inoltre, che "Jorginho è molto richiesto e il mese scorso suoi rappresentanti hanno avuto dei colloqui con un altro club brasiliano, il Palmeiras".

Jorginho, quanto guadagna all'Arsenal

Cedere Jorginho permetterebbe all'Arsenal di risparmiare centodiecimila sterline a settimana da reinvestire sul mercato. Jorginho è arrivato all'Arsenal dal Chelsea due anni fa per una cifra pari a dodici milioni di sterline. Ha giocato settantatré partite con i Gunners in Premier League, ma in questa stagione è scivolato tra i rincalzi giocando solo sei partite da titolare e subentrando in quattro occasioni.