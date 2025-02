Calciomercato Milan, Theo Hernandez è già il passato: il nome del possibile erede e da dove viene

Theo Hernandez, nessun prolungamento e cessione in vista

Molto diversa è la situazione legata al terzino francese, al centro delle critiche - ormai da diversi mesi - per atteggiamenti e prestazioni nettamente al di sotto del suo valore. Le discussioni per il rinnovo di contratto vanno molto a rilento e, ad oggi, l'esito più probabile è quello che non si trovi alcun nuovo accordo e che tutto resti com'è. Nel caso in cui questa possibilità fosse confermata, il Milan cercherà di vendere Theo in estate per evitare l'addio a parametro zero nell'estate del 2026. Eventualità, ovviamente, da evitare, nonostante in via Aldo Rossi siano già consapevoli di un ricavo economico inferiore rispetto al reale valore di mercato del francese.