Brunori a Palermo per sempre

PALERMO - In un Palermo con poche certezze, per l'oggi e per il domani, Brunori è tornato ad essere un punto fermo . Come in un cammino circolare, in cui il rapporto fra le parti è arrivato al limite di rottura e adesso sembra ripartito con basi più solide e soprattutto utile ai destini della squadra che è quello che dovrebbe contare veramente. Siamo a 6 reti stagionali , capocannoniere dopo l'interregno prima di Insigne e poi di Le Douaron. Le media gol di Matteo è tornata ad essere quella delle prime due stagioni di B, più o meno un gol ogni due partite. Quel controverso girone d'andata , col capitano schierato solo 5 volte dall'inizio più spezzoni di pochi minuti, certamente incide sulle statistiche. D'altronde, i conti sono presto fatti: nei due anni con 36 e 37 partite all'attivo, le reti sono state realizzate 17 ; oggi siamo a 6 su 14 gare giocate dal primo minuto.

Brunori 'giocatore bandiera' del Palermo

La sua vicenda è stata un po' l'emblema della stagione incerta vissuta all'interno del Palermo. Adesso però comincia un'altra parte della storia, in cui Brunori può recitare un ruolo molto importante. Lui ci è già passato da questa bufera che, riguardando l'allenatore, non può che coinvolgere l'intera squadra di cui Brunori è il capitano. Ora che Dionisi è stato confermato esattamente come lo fu Corini ormai scaricato dai tifosi, bisogna evitare che le conseguenze siano le stesse. A Salerno non può andare come a Pisa un anno fa, i segnali dall'interno del gruppo devono essere diversi e molto più solidi, ne va non tanto del destino di Dionisi quanto degli obiettivi del club, della città, degli stessi calciatori. Sull'attaccamento di Matteo ai colori non ci sono più dubbi. Anzi il futuro si sta già costruendo, forse addirittura rinforzando: si lavora per un prolungamento del suo contratto, oggi in scadenza nel 2027. Con un dettaglio in più non da poco: dalla prossima stagione, il 31enne Brunori diverrà un “giocatore bandiera”, ovvero da più di 4 anni all'interno della stessa società e dunque extra lista degli over.