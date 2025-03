Huijsen ha stregato la Spagna: "Lo vuole il Real Madrid". E torna in mente la 'profezia' di Mourinho

ROMA - Momento magico per Dean Huijsen, difensore che la Juve ha ceduto in estate al Bournemouth e dopo aver incantato in Premier League ha ora stregato la Spagna e in particolare il Real Madrid, rimasto impressionato dalle prestazioni fornite dal 19enne difensore nella doppia sfida dei quarti di Nations League vinta dalla 'Roja' contro l'Olanda.