Dall'Inghilterra: "Alexander Arnold a un passo dal Real"  

Un nuovo terzino per Ancelotti: Alexander Arnold a un passo

Classe 1998, Trent Alexander Arnold andrebbe a rafforzare la difesa a disposizione del Real Madrid. Proprio nel ruolo di terzino destro in questa stagione ci sono state delle difficoltà per Ancelotti, dato l'infortunio di Carvajal e il conseguente adattamento di Valverde. Il terzino inglese rappresenterebbe così un innesto di assoluto valore per il ruolo.

I numeri di Alexander Arnold

Alexander Arnold ha giocato tutta la sua carriera con il Liverpool. Fatto esordire giovanissimo da Jurgen Klopp, con i reds è sceso in campo in totale in 349 volte, segnando 22 gol e servendo 87 assist. In bacheca vanta una Premier League, una Supercoppa Europea, una Champions League, un Mondiale per Club, un Community Shield, due coppe di Lega, una FA Cup.