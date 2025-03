"Alexander-Arnold al Real Madrid prima del Mondiale per Club", perché è una possibilità

Il trasferimento di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid è ormai più di una semplice possibilità. I Blancos vogliono regalare a Carlo Ancelotti il terzino destro del Liverpool prima del via del nuovissimo Mondiale per Club , organizzato dalla FIFA di Gianni Infantino negli Stati Uniti. Il nazionale inglese è in scadenza di contratto con i Reds, ma potrebbe bastare un indennizzo per portarlo immediatamente alla corte di Florentino Perez.

Alexander-Arnold al Real Madrid prima del Mondiale per Club: cosa può succedere

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, Trent Alexander-Arnold avrebbe già accettato un contratto di cinque anni a 240.000 sterline a settimana, messo sul piatto dal Real Madrid nei mesi scorsi. L'esterno destro della nazionale inglese è pronto a trasferirsi a parametro zero ai Blancos, ma la società guidata da Florentino Perez potrebbe presto presentare una nuova proposta al Liverpool, per aggiudicarsi le prestazioni sportive del classe '98 all'alba del Mondiale per Club. Si tratta di un indennizzo di 5 milioni di euro che finirebbe nelle casse dei Reds nella sessione di mercato istituita eccezionalmente tra l'1 e il 10 giugno, per consentire alle squadre partecipanti alla competizione FIFA di effettuare dei correttivi in vista del torneo. Ciò renderebbe possibile il passaggio di Alexander-Arnold al Real Madrid prima del canonico primo luglio e consentirebbe al Liverpool di incassare almeno una sorta di "bonus" per il cartellino del ragazzo.