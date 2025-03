Calciomercato, ufficializzate le date per la stagione 2025/26: c'è una novità

La FIGC ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2025/2026: la grande innovazione di quest'anno è rappresentata da una speciale finestra di mercato di dieci giorni nel mese di giugno, voluta dalla FIFA in vista del nuovo Mondiale per Club. L'Italia ha deciso di aderire a questa opportunità, permettendo così a tutte le squadre del massimo campionato di operare sul mercato già da inizio estate.