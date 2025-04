Raphinha rifiuta una offerta assurda dall'Arabia Saudita: "Le mie porte aperte ai sogni"

Raphinha, maxi offerta dall'Arabia per l'attaccante del Barcellona: il brasiliano dice no

Proposta monstre per il Barcellona e per lo stesso Raphinha. L'Al-Hilal, in vista della prossima estate, sarebbe arrivato a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il cartellino del calciatore e ben 50 milioni all'anno per il brasiliano, che firmerebbe un contratto quadriennale con il club saudita. Un'offerta, però, che sarebbe già stata rispedita al mittente da Raphinha, come confermato dal classe '96 ai microfoni di TNT Sports Brasil: "Mi hanno informato di questa offerta che mi ha sorpreso molto visto che le cifre sono altissime. Se me l'avessero fatta lo scorso anno credo che sarei andato, - ha ammesso l'attaccante della nazionale verdeoro - perché mentalmente non stavo bene e perché avrei cambiato la mia vita, così come quella della mia famiglia. Adesso però credo di poter dare ancora tanto in Europa, posso contribuire ai successi del Barcellona e questo mi dà anche l'occasione di mettermi in mostra per continuare a vestire la maglia della Seleçao. Ecco perché adesso nella mia mente i soldi hanno la porta chiusa, mentre i sogni trovano le porte aperte".