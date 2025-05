Alexander-Arnold al Real Madrid, manca solo la firma: i dettagli

Trent Alexander-Arnold si prepara a diventare un nuovo calciatore del Real Madrid. Manca solo la firma sul contratto e poi l'esterno inglese sarà a tutti gli effetti un giocatore dei blancos. Dopo un lungo inseguimento, il club di Florentino Perez sta per regalarsi uno dei migliori terzini destri d'Europa, che ha scelto di non rinnovare con il Liverpool di Arne Slot. Dalla Spagna, peraltro, spingono per un trasferimento immediato all'ombra del Bernabeu, così da vedere il classe '98 con la maglia del Real già al Mondiale per Club.