"Sarà Fabregas il sostituto, ecco dove andrà": l'indiscrezione dalla Spagna

"Fabregas uno Xabi 2.0: davanti a Ten Hag e altri candidati"

Secondo Marca, il club presieduto dallo spagnolo Fernando Carro, insieme al suo direttore sportivo, l'ex giocatore Simon Rolfes, "hanno ben chiaro che il profilo di Fabregas, rispetto ad altri candidati (Ten Hag...), è quello che preferiscono per sostituire Xabi Alonso sulla panchina del Bayer. Un allenatore molto simile allo stile di Xabi al suo arrivo in Germania: senza molta esperienza (Cesc ha allenato solo il Como), ma con fame, con personalità, con un sistema di gioco offensivo, ambizioso... Uno 'Xabi 2.0', anche se Cesc ha una sua personalità".

"Emissari del Bayer Leverkusen hanno già incontrato Fabregas in Italia"

Marca sottolinea poi che "la firma non è sicura" perché c'è da convincere Fabregas: "Non dimentichiamo che Cesc è più di un semplice allenatore del Como, società di cui è azionista, che gli ha dato la possibilità di ritirarsi da giocatore e, successivamente, di esordire come allenatore. Inoltre, entrambe le parti hanno recentemente giurato continuità. Ma d'altra parte questo rappresenterebbe un passo avanti nella carriera di Cesc. Ci viene infatti detto che diversi emissari del Bayer Leverkusen hanno già incontrato il catalano in Italia. Riusciranno a convincerlo? Continueremo a informarvi...".