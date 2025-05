"Huijsen sarà un giocatore del Real Madrid: trovato l'accordo"

Il Real Madrid vuole Huijsen già per il mondiale per club

L'intenzione del Real Madrid è quella di poter ufficializzare l'acquisto di Huijsen già nella finestra di mercato straordinaria aperta tra il primo e il dieci giugno, in maniera tale da poter inserire il difensore ex Juventus e Roma nella lista dei convocati per il Mondiale per Club. Nel corso della sua prima stagione in Premier League il calciatore nato ad Amsterdam, ma in possesso anche della cittadinanza spagnola (ha esordito già con le Furie Rosse), si è dimostrato uno dei migliori centrali del campionato inglese, portando così proprio i blancos a decidere di puntare su di lui.