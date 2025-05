"Milan, anche il Real Madrid vuole Reijnders"

Il Real Madrid vuole Tijjani Reijnders . Secondo quanto riportato da Radio Marca, il centrocampista del Milan è in cima al taccuino di Xabi Alonso in vista della prossima stagione. Sull'ex AZ Alkmaar c'è anche il Manchester City di Guardiola , pronto a fare follie per il classe '98.

Dalla Spagna: "Il Real Madrid vuole Reijnders"

Nonostante il rinnovo con il Milan fino a giugno 2030, il futuro di Tijjani Reijnders è ancora tutto da scrivere. Una stagione senza coppe europee potrebbe spingere l'olandese ad emigrare verso altri lidi, considerando che si stanno facendo avanti diverse big del calcio europeo. Tra queste, oltre al Manchester City di Guardiola, c'è proprio il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso, che vede in Reijnders un centrocampista completo, in grado di arricchire la mediana dei Blancos. Come confermato da Radio Marca, l'interesse delle merengues è concreto, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Per il Milan nessuno è incedibile, ma è chiaro che un'offerta da circa 70 milioni di euro potrebbe far saltare il banco. Reijnders, del resto, ha già dato modo al "Bernabeu" di conoscere le sue qualità, realizzando la terza rete in occasione del 3-1 inflitto dalla formazione di Fonseca al Real nella League Phase di Champions.