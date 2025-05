"Lukaku sogna l'Anderlecht e tornerà", l'annuncio dal Belgio

" Lukaku sogna l' Anderlecht e tornerà, ma non so se tra uno, duo o tre anni". Così il proprietario dell'Anderlecht, Marc Coucke . Ospite di Bar Goens su VTM, come riportato dal sito belga DH Les Sports, Coucke ha parlato anche dell'attaccante del Napoli .

Coucke: "Lukaku tornerà, ma non nella prossima stagione"

"Sì, tornerà, ma non so se tra uno, due o tre anni, ma non nella prossima stagione. Ha vinto lo scudetto con il Napoli, deve godersi la prossima stagione in Champions League, ma sogna l'Anderlecht", ha spiegato Coucke. Secondo DH Les Sports Lukaku: "Tornerà in Belgio nel 2026". Miglior marcatore di sempre del Belgio (88 gol in 122 presenze), arrivato a Napoli la scorsa estate, Lukaku è legato al club partenopeo fino al 2027. Lasciò l'Anderlecht nell'estate del 2011 per trasferirsi al Chelsea.