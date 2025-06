Il no del Como all'Inter per Fabregas e di Conte e Gasp alla Juve: il vento cambia

La prova di forza lariana con Marotta dopo il quarto scudetto del Napoli con Antonio che resta alla sua guida; l'Atalanta in Champions per la quinta volta in 7 anni; il Bologna che vince la Coppa Italia dopo 51 anni: nuovi equilibri in Serie A