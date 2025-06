Como, Nico Paz è un intrigo: Il Real Madrid lo stima ma...

Il Como prova a tennere Nico Paz e sonda Perin

Così, il Como ha fatto un altro tentativo per provare a trattenere il giovane calciatore, sfruttando anche il legame tra il ragazzo e Cesc Fabregas (38). Su di lui hanno preso informazioni anche altre società come lo United e il Bayer Leverkusen, che valutano il ragazzo sui 30 milioni di euro. Intanto c’è stato un sondaggio per Mattia Perin (32), ancora nel mirino del Bologna in caso di partenza di Lukasz Skorupski (34).

Il Pisa punta Dawidowicz e pensa a Domenico Tedesco per la panchina

Il Pisa ha un budget da circa 30 milioni di euro per questo calciomercato: circa 10-15 saranno destinati ad una punta di livello. Per la difesa, ha puntato Paweł Dawidowicz (30), polacco svincolato dal Verona. A proposito dei gialloblù: ieri il ds del club Sean Sogliano ha incontrato il tecnico Paolo Zanetti (42) per parlare del futuro. Il contratto dell’allenatore si è rinnovato automaticamente con la salvezza, ma in queste settimane è molto richiesto. E il Pisa, da tempo sulle tracce di Domenico Tedesco (39), è tra le società ad aver preso informazioni.