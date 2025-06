Quanto guadagnerà Juric all'Atalanta: il retroscena di mercato

Nel segno della continuità tattica. L’Atalanta voleva un allievo di Gian Piero Gasperini, e così sarà: Ivan Juric è infatti il prescelto per sostituire il neo tecnico giallorosso e guidare la squadra nerazzurra. Dopo gli accordi di ieri, stamane la proprietà della Dea ha dato l’ultimo ok ufficializzando la scelta e dando il via libera alle firme. Al croato è stato garantito un contratto biennale da circa 2 milioni di euro a stagione, più una serie di bonus in base agli obiettivi raggiunti.