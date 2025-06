"Pogba può tornare a giocare: accordo a un passo con la nuova squadra"

L'incubo per Paul Pogba sta per terminare. Lo scorso marzo è finita la squalifica per doping che aveva tenuto lontano dai campi il francese, che nel frattempo aveva rescisso il suo contratto con la Juventus. Il ritorno a Torino, tra infortuni e squalifica, è stato tutt'altro che un successo. Ora per il centrocampista è pronto per tornare in campo: in questi mesi non ha mai smesso di allenarsi, anche con grandi amici come Paulo Dybala, tenendosi in ottima forma. Stando a quanto riportato da BBC Sports, il francese dovrebbe tornare a giocare nella prossima stagione.