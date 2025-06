"L'ex Roma Kluivert può lasciare la Premier League: è un obiettivo del Leverkusen"

LONDRA (INGHILTERRA) - Potrebbero esserci la Germania e la Bundesliga nell'immediato futuro di Justin Kluivert . Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese 'Daily Mail', l'olandese classe 1999 sarebbe nel mirino del Bayer Leverkusen . Il club tedesco avrebbe infatti messo l'esterno offensivo del Bournemouth in cima alla lista per rinforzare la squadra considerando anche la partenza di Florian Wirtz , promesso sposo del Liverpool .

Kluivert obiettivo del Leverkusen: lo tiene d'occhio ten Hag

Il nuovo tecnico del Bayer, l'olandese Erik ten Hag che ha preso il posto di Xabi Alonso passato al Real Madrid, ha allenato l'ex giocatore della Roma (in giallorosso dal 2018 al 2020) ai tempi dell'Ajax e ha continuato a seguirlo nelle sue successive esperienze, tenendolo d'occhio soprattutto in questa stagione al Bournemouth. Con le 'Cherries', il figlio d'arte (il padre Patrick è stato un grande attaccante che ha vestito le maglie, tra le altre, di Ajax, Milan e Barcellona) ha disputato una delle migliori stagioni della sua carriera realizzando 18 gol in 34 partite di Premier League.