Nuova avventura per Ilicic: ufficiale l'ingaggio in Slovenia

Nuova avventura per Ilicic

L'ex Palermo, Fiorentina e Atalanta, 37 anni, continuerà così la su carriera da calciatore: nel 2022 aveva lasciato l'Atalanta, proprio per tornare in patria al Maribor, club in cui aveva militato anche nel 2010.

I numeri al Maribor negli ultimi tre anni

Negli ultimi tre anni al Maribor ha collezionato 78 presenze, condite da 14 gol e 18 assist.