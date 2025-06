Como, Morata è più di una ipotesi: c'è ottimismo

Morata-Como, la trattativa entra nel vivo

C'è ottimismo circa la possibilità di vedere Morata alla corte di Cesc Fabregas nella prossima stagione. Ieri c'è stato un incontro positivo tra la società e l'agente dell'attaccante spagnolo che ha aperto al trasferimento ponendo le basi per trovare l'intesa definitiva e la firma. Morata già negli scorsi giorni ha parlato con Fabregas e sta solamente aspettando che il Como faccia la sua prima offerta ufficiale. Dopo quelle di Juve e Milan, quella con il Como sarebbe la sua terza esperienza in Serie A, campionato nel quale tornerebbe dopo solamente sei mesi, con l'esperienza in Turchia in mezzo.