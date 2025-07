Insigne lascia Toronto: adesso può firmare a zero

Lorenzo Insigne non è più un giocatore del Toronto FC. Il calciatore italiano, campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, ha risolto il proprio contratto con la squadra di MLS nella quale militava dal 2022, anticipando di un anno la scadenza naturale, prevista il 30 giugno del 2026. Adesso il classe 1991 è libero di firmare a zero con una nuova squadra e dare il via a una nuova tappa della propria carriera.

Insigne lascia la MLS dopo tre anni

Insigne, trentaquattro anni compiuti il 4 giugno, nell'estate del 2022 si era trasferito dal Napoli al Toronto, squadra in cui ha condiviso lo spogliatoio con Bernardeschi, compagni nella Nazionale campione d'Europa. In tre anni, il calciatore è sceso in campo 76 volte, segnando 19 gol e servendo 16 assist. Nell'ultima stagione di MLS, 12 le partite giocate. Insigne non era stato convocato nelle ultime due partite. Adesso, quindi, la risoluzione del contratto, con il giocatore che, libero, può firmare con una nuova squadra per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Nel giugno del 2024 a Olé dichiarò: "Mi piacerebbe giocare nella squadra di Diego, il Boca, ma ho 33 anni e sono un vecchietto. Nella vita, però, mai dire mai. Il tifo argentino è molto caloroso, proprio come quello napoletano".