Como, chiusa la trattativa per Kuhn: operazione da 19 milioni di euro con il Celtic Glasgow

Il Como continua a stupire sul mercato e si conferma una delle squadre più ambiziose della Serie A . Dopo aver già messo a segno gli arrivi di Martin Baturina e Jesus Rodriguez, i lariani hanno chiuso un altro colpo di spessore: si tratta di Nicolas Kuhn, attaccante esterno del Celtic, che si trasferirà in Italia per una cifra di19 milioni di euro . L'affare è fatto. Di certo siamo di fronte ad un investimento importante che sottolinea le grandi aspirazioni del club guidato da Cesc Fabregas.

Como, colpo Kuhn dal Celtic

Nicolas Kuhn, tedesco classe 2000, è reduce da una stagione straordinaria con il Celtic Glasgow, dove si è imposto come uno dei protagonisti della squadra scozzese. In 51 presenze totali, tra Premiership, coppe nazionali e Champions League, il giovane esterno ha messo a segno 21 gol e 15 assist, dimostrando qualità tecniche, velocità e un’ottima propensione al bonus. Le sue prestazioni, soprattutto nelle notti europee, hanno attirato l’attenzione di molte squadre, ma è stato il Como a spuntarla, grazie a un progetto ambizioso e alla visione di Fabregas, che ha voluto fortemente il giocatore per rinforzare il reparto offensivo.