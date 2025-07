Dall'Inghilterra: "Newcastle su Savona della Juve, piace anche Scalvini"

Dall'Inghilterra: Newcastle su Scalvini e Savona

Il Newcastle guarda in Italia per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, oltre all'interesse per Giorgio Scalvini, in queste ore si è registrato il pressing dei Magpies per Nicolò Savona, duttile difensore lanciato da Thiago Motta all'alba della passata stagione. Cresciuto nella Next Gen della Vecchia Signora, il 22enne piace moltissimo al club del St James' Park. Concorrenza del Wolverhampton, che ha seguito Savona nell'arco dello scorso campionato.