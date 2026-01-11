Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Raspadori alla Roma diretta: trattative, aggiornamenti, ultime notizie calciomercato LIVE

Giornata decisiva per riportare l'attaccante dell'Atletico Madrid in Italia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Oggi, domenica 11 gennaio, è la giornata decisiva per la trattativa Raspadori alla Roma: l'affare dovrà concludersi in giornata, altrimenti molto probabilmente non se ne farà nulla: segui la diretta minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

9:15

Giornata decisiva per Raspadori

Le ore sono diventate giorni, i giorni si sono trasformati in settimane e per evitare di trascorrere un intero mese a inseguire una chimera, la Roma ha deciso di mettere dei paletti. L'affare Raspadori dovrà concludersi oggi oppure, molto probabilmente, non si concluderà

9:00

Roma, mercato al bivio: arriva l'ultimatum per Raspadori. Oggi è il giorno della verità

Il club giallorosso attende il sì del giocatore mentre il Manchester United blocca la trattativa per Zirkzee. E su Vaz... LEGGI QUI!

