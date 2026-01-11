Raspadori alla Roma diretta: trattative, aggiornamenti, ultime notizie calciomercato LIVE

Oggi, domenica 11 gennaio, è la giornata decisiva per la trattativa Raspadori alla Roma : l'affare dovrà concludersi in giornata, altrimenti molto probabilmente non se ne farà nulla: segui la diretta minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

9:15

Giornata decisiva per Raspadori

Le ore sono diventate giorni, i giorni si sono trasformati in settimane e per evitare di trascorrere un intero mese a inseguire una chimera, la Roma ha deciso di mettere dei paletti. L'affare Raspadori dovrà concludersi oggi oppure, molto probabilmente, non si concluderà

9:00

