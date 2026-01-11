Raspadori alla Roma diretta: trattative, aggiornamenti, ultime notizie calciomercato LIVE
Oggi, domenica 11 gennaio, è la giornata decisiva per la trattativa Raspadori alla Roma: l'affare dovrà concludersi in giornata, altrimenti molto probabilmente non se ne farà nulla: segui la diretta minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
9:15
Giornata decisiva per Raspadori
Le ore sono diventate giorni, i giorni si sono trasformati in settimane e per evitare di trascorrere un intero mese a inseguire una chimera, la Roma ha deciso di mettere dei paletti. L'affare Raspadori dovrà concludersi oggi oppure, molto probabilmente, non si concluderà
9:00
Roma, mercato al bivio: arriva l'ultimatum per Raspadori. Oggi è il giorno della verità
