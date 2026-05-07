Szczesny sul futuro di Lewandowski: "Perché gli consiglierei di ritirarsi"

“ Lewandowski ? Se dovessi dargli un consiglio basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi perché poi arriverebbero le offerte migliori”. Così Wojciech Szczesny . L'ex portiere della Juventus , compagno di squadra al Barcellona e di nazionale con l'attaccante polacco, in scadenza di contratto con il blaugrana, è stato intervistato da Eleven Sports Polonia. Ha scelto la strada dell'autoironia nel momento in cui è stato interpellato su quale sarebbe la scelta migliore per il prosieguo della carirera di Lewandowski, al centro di diverse voci di mercato .

Szczesny: "Ho ancora voglia di giocare ad alti livelli"

Il riferimento, ovviamente, è legato all'esperienza personale vissuta da Szczesny che nell'ottobre del 2024, dopo l’addio alla Juventus e al calcio, per due mesi, ci aveva ripensato e si era rimesso scarpini e guanti accettando di sostituire l'infortunato Ter Stegen.

Tornando serio, Szczesny ha parlato anche del suo di futuro affermando di sentirsi ancora motivato e all'altezza per giocare ad alti livelli: "Ho ancora voglia e posso ancora farlo. Flick? Mi sembra che desideri ardentemente di essere l’allenatore che riporterà il titolo di vincitori della Champions League al Barcellona”.