Szczesny sul futuro di Lewandowski: "Perché gli consiglierei di ritirarsi"
“Lewandowski? Se dovessi dargli un consiglio basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi perché poi arriverebbero le offerte migliori”. Così Wojciech Szczesny. L'ex portiere della Juventus, compagno di squadra al Barcellona e di nazionale con l'attaccante polacco, in scadenza di contratto con il blaugrana, è stato intervistato da Eleven Sports Polonia. Ha scelto la strada dell'autoironia nel momento in cui è stato interpellato su quale sarebbe la scelta migliore per il prosieguo della carirera di Lewandowski, al centro di diverse voci di mercato.
Szczesny: "Ho ancora voglia di giocare ad alti livelli"
Il riferimento, ovviamente, è legato all'esperienza personale vissuta da Szczesny che nell'ottobre del 2024, dopo l’addio alla Juventus e al calcio, per due mesi, ci aveva ripensato e si era rimesso scarpini e guanti accettando di sostituire l'infortunato Ter Stegen.
Tornando serio, Szczesny ha parlato anche del suo di futuro affermando di sentirsi ancora motivato e all'altezza per giocare ad alti livelli: "Ho ancora voglia e posso ancora farlo. Flick? Mi sembra che desideri ardentemente di essere l’allenatore che riporterà il titolo di vincitori della Champions League al Barcellona”.