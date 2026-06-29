Miretti vuole il Bologna: entro domani il sì

Fabio Miretti vuole il Bologna e il Bologna vuole Fabio Miretti ma il problema grosso è che c’è un terzo incomodo a rendere complicata la loro vita e non tanto perché si chiama Juventus quanto perché vuole i soldi. Tredici milioni? Quattordici? Il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali pretende questa cifra per poter fare una plusvalenza con questo giovane centrocampista del ‘2003 cresciuto a casa Juve e l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci , nato lo stesso giorno dello stesso mese e dello stesso anno di Carnevali, il 19 novembre 1960, non ci sta, ritenendola alta, primo punto, e non volendo (o anche non potendo?) fare un’operazione in entrata prima di averne fatta una in uscita.

Asse Bologna-Juve, affari slegati: resta calda la pista Lucumi

Ora, è vero che gli affari in ballo tra Juventus e Bologna sono slegati, ci riferiamo all’eventuale sbarco a Torino di Jhon Lucumi, ma è altrettanto vero che nel caso in cui Fenucci si rendesse conto di trovarsi poi di fronte a un Carnevali disposto ad alzare i numeri per l’acquisto del difensore colombiano, ecco che potrebbe chiudere un occhio per quanto riguarda Miretti, anche perché all’atto pratico è come se chiudesse il discorso per il centrocampista bianconero sapendo che dall’1 luglio in poi avrebbe la possibilità di definire il passaggio di Lucumi alla Juventus.

Da Lucumi a Miretti: cosa può succedere nelle prossime ore

L’ORA DELLA VERITÀ. Una volta sottolineato come il Bologna chieda una cifra superiore ai 20 milioni per Lucumi, diciamo dai 20 ai 22, e come non vogliamo credere che il club rossoblù non abbia la possibilità di chiudere un affare in entrata senza averne definito prima uno in uscita dopo la partecipazione alla Champions League, la vittoria della Coppa Italia e la partecipazione all’Europa League e soprattutto tre saldi di mercato decisamente attivi (parliamoci charo, se così fosse sarebbe il caso che Bologna cominciasse a preoccuparsi per il domani), non va dimenticato che per il difensore colombiano c’è in essere fino al 15 luglio una clausola rescissoria da 28 milioni, ma al di là di ciò abbiamo la convinzione che nessuna società arriverà a esercitarla. Anche alla luce del fatto che Lucumi ha ancora solo un anno di contratto con il Bologna. Che la Juventus voglia Lucumi è sicuro, ma tutto sta a vedere fino a che punto vorrà spingersi Carnevali e un’idea più chiara potremo farcela tra oggi e domani, verificando se Fenucci riuscirà a trovare la quadra per Miretti e a quale cifra eventualmente la troverà.

Le situazioni di Holm e Joao Mario

E HOLM-JOAO? Domanda: Emil Holm alla Juventus e il ritorno di Joao Mario al Bologna è un discorso ancora aperto? La risposta: ora come ora non sembra più di moda come un paio di settimane fa, ma sul mercato ci sono delle priorità da portare avanti, e questo discorso vale sia per gli uomini dell’area tecnica rossoblù che per quelli dell’area tecnica bianconera. Ad esempio: solo sul fronte Juve-Bologna le trattative legate a Miretti e a Lucumi sono ritenute a oggi più importanti dalle due stesse società rispetto a quella di un eventuale nuovo scambio di prestiti tra lo svedese e il portoghese. Come dire: se ne potrà anche parlare ancora, ma caso mai più avanti.