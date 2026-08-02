El Shaarawy al Genoa: De Rossi ci prova

Il Lecce ha accolto Willem Geubbels (24). L’attaccante francese è atterrato ieri a Brindisi per svolgere le visite mediche e firmare il contratto di cinque anni con i giallorossi. Al Paris FC andranno invece 5 milioni di euro. Intanto, il Parma ha trovato l’accordo per El Bilal Touré (24) dell’ Atalanta . Rientrato dal prestito al Besiktas, il maliano non è partito per Rotterdam per la 'De Kuip Cup' di Maurizio Sarri (67), un segnale definitivo sulla sua imminente cessione. La formula discussa è quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Il Cagliari va oltre il caso Sebastiano Esposito (24) e si avvicina a Vasilije Adzic (20) della Juventus. Gli arrivi di Kolo Muani (27) e Kerim Alajbegovic (18) hanno accelerato i dialoghi per la cessione del montenegrino alle corte di Fabio Pisacane (40). E quella di ieri, in tal senso, è stata una giornata molto positiva. Il Como ieri ha proseguito i colloqui con il Chelsea per definire l’operazione Trevoh Chalobah (27), sulla base di 30 milioni di euro. Negli ultimi giorni i lariani hanno mosso dei passi decisivi per ingaggiare l’inglese, centrando di fatto la valutazione stabilita dai Blues. Il club londinese deve sfoltire la rosa ed è pronto a salutare Chalobah. Cesc Fabregas (39) ha chiesto un rinforzo esperto anche in vista della Champions e l’inglese è sempre stato la prima scelta per il reparto.

Salah: il Trabzonspor ha superato il Besiktas

Il Trabzonspor ha superato il Besiktas nella corsa a Momo Salah (34). Il club di Vincenzo Italiano (48) aveva raggiunto un accordo totale con l’egiziano per quanto riguarda lo stipendio e le commissioni dell’agente, ma le successive richieste del procuratore sulla ripartizione dei ricavi provenienti dalla vendita delle maglie hanno irrigidito il Besiktas e di conseguenza bloccato la trattativa, permettendo al Trabzonspor di inserirsi. L’offerta presentata a Salah prevede un contratto di due anni da 15 milioni di euro a stagione. La risposta definitiva dell’egiziano arriverà entro le prossime ore.

Svincolati: il Genoa ci riprova con El Shaarawy

A proposito di svincolati: il Genoa ci riprova con Stephan El Shaarawy (33). Daniele De Rossi (43) ha ripreso a chiamare l’attaccante italo-egiziano, ancora libero sul mercato dopo l’addio alla Roma e alla ricerca di una nuova avventura. Il classe ’92 non si è ancora legato ufficialmente all'Al-Shabab e, così, il tecnico romano ha ribadito la propria volontà di ingaggiarlo. Quanto al Monza, è stato comunicato l’arrivo di Ebenezer Akinsanmiro (21) dall’Inter per 7,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.Annunci anche a Frosinone: è ufficiale la firma del difensore Kevin Akpoguma (31). Classe ’95, ha firmato da svincolato fino al 30 giugno 2028. Infine, Mauro Icardi (33) sta decidendo il suo futuro e sono tante le piste ancora aperte: ha ricevuto chiamate dalla Saudi League, dal Messico, dal Brasile e dall’Argentina.