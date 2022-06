Demiral, che intrigo: ecco cosa sta succedendo

Merih Demiral all’Atalanta con lo sconto, in attesa di importanti novità dalla Premier League. Lo scenario raccontato ieri resta sempre attuale dopo i contatti di oggi tra il club bergamasco e la Juventus. La società nerazzurra prova a strappare un prezzo vantaggioso rispetto ai circa 20 milioni del riscatto, per poi cedere il difensore ex Sassuolo al miglior acquirente in questa sessione di calciomercato. Stessa strategia della Juventus: l’eventuale ritorno di Demiral sarebbe solo di passaggio. Per lui, a Torino, non c’è spazio.