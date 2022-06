Pinamonti-Atalanta, nuovi contatti: l'Inter aspetta un rilancio

L'Atalanta resta in contatto con l'Inter per il trasferimento di Andrea Pinamonti. Tra le due società c'è ancora distanza (10 più 5 di bonus l'offerta; 18 la richiesta), ma gli agenti del calciatore stanno studiando una nuova formula per ridurre in tempi brevi la differenza economica. Nessun problema invece per il contratto dell'attaccante, al quale è stato garantito uno stipendio da quasi 2 milioni di euro a stagione. Insomma, la punta classe '99 ha fatto la sua scelta e ora attende solo novità dall'Inter per iniziare la nuova avventura.