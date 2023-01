Atalanta, ufficiale la cessione di Malinovskyi: va al Marsiglia

Dopo tre anni e mezzo con la maglia nerazzurra, Ruslan Malinovskyi ha ufficialmente lasciato l 'Atalanta . Il club ha comunicato di aver ceduto in centrocampista ucraino all'Olympique di Marsiglia , a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il comunicato dell'Atalanta per Malinovskyi

"Atalanta B.C. ringrazia sentitamente Ruslan - si legge nel comunicato - per l'impegno, il senso di appartenenza al Club e il significativo contributo fornito in tre stagioni e mezza, augurandogli le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale". Malinovskyi, classe 1993, era arrivato a Bergamo dal Genk nel luglio del 2019. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 114 presenze e 23 reti. Il centrocampista ucraino va a rinforzare la squadra di Tudor, attualmente terza nel campionato francese.