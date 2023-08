De Ketelaere e l’Atalanta, il Milan osserva: cosa manca per chiudere

MILANO - Prosegue il dialogo tra gli agenti di Charles De Ketelaere e l’Atalanta per il passaggio del ventiduenne belga a Bergamo. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti per cercare di sbloccare un’operazione che era in dirittura d’arrivo. Il Milan osserva interessato, ma solo un’intesa tra il club della famiglia Percassi e l’entourage di De Ketelaere può sbloccare l’impasse. Le richieste di commissioni alte, e l’ingaggio al giocatore per i prossimi anni (in caso di riscatto a fine anno) sono gli ostacoli principali. Però De Ketelaere ha detto sì all’opzione Atalanta, ed è consapevole che si tratta della scelta migliore per il futuro e per rilanciarsi dopo una stagione molto difficile. Ma ci sono aspetti economici da sistemare e l’entourage del trequartista belga dovrà abbassare le pretese per condurre in porto l’affare. Tra il Milan e l’Atalanta invece l’accordo era stato trovato già una settimana fa: prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a 23 milioni, più 4 milioni di bonus in base al piazzamento finale dell’Atalanta. Al Milan anche il 10% sulla futura rivendita di De Ketelaere. Non è presente invece l’opzione di contro-riscatto a favore dei rossoneri.