Muriel in Mls: ufficiale l'addio all'Atalanta

Luis Muriel saluta ufficialmente l'Atalanta e si trasferisce in Mls , dove lo attende l' Orlando City . Si chiude così una delle parentesi più importanti della carriera dell'attaccante colombiano, che ha vissuto con la maglia della Dea pagine memorabili, in Serie A e in Champions League. La società bergamasca ha ringraziato l'ex Lecce e Fiorentina attraverso una nota sul proprio sito ufficiale.

Atalanta, addio Muriel: la nota ufficiale

Questa la nota ufficiale dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica di aver ceduto ad Orlando City SC – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto, 32enne attaccante colombiano che conclude così il suo lungo e lusinghiero ciclo a Bergamo, contrassegnato da 184 presenze, 68 reti e 28 assist-gol, score grazie al quale ha contribuito in maniera significativa a fare la storia recente del Club nerazzurro.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC - si legge nel comunicato - tengono particolarmente a ringraziare ‘Lucho’, non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento alla maglia nelle quattro stagioni e mezza di militanza in nerazzurro, nelle quali ha lasciato tracce indelebili del suo straordinario talento (e del suo sorriso contagioso) con gol e giocate di classe cristallina, augurandogli contestualmente le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".