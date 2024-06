Suslov, estate caldissima: ma andrà via solo ad una condizione

Impegnato con la Slovacchia agli Europei di Germania, Tomas Suslov è un nome che stuzzica molte big della serie A e alcuni club stranieri. Prima l'Atalanta, poi la Juventus e il Bologna si sono interessate infatti al duttile trequartista dell'Hellas che piace molto anche a Roma e Lazio . Il prezzo fissato dal ds Sogliano a fine campionato era sui 12-15 milioni di euro. Ora, con l' Europeo in corso, resta da capire se ci saranno dei cambiamenti. Di certo, l'agente del calciatroe ha ricevuto molte chiamate in questo periodo, con i gialloblù pronti ad ascoltare le offerte in linea con le loro richieste.

Suslov, la politica del Verona non cambia

Questo perché la politica del club non cambia e anche con l'arrivo di Paolo Zanetti in panchina sono previste delle cessioni illustri. Durante questa stagione, ricordiamolo, Suslov è stato osservato pure da società straniere, che hanno preso nota dei suoi 3 gol e 5 assist in 32 presenze. Ma le italiane non mollano e sono pronte a scatenarsi per aggiudicarsi una delle rivelazioni di questo campionato.