Atalanta, Godfrey è ufficiale: le cifre e il contratto

Atalanta-Godfrey: cifre e contratto

Godfrey arriva dall'Everton per una cifra di 10 milioni più bonus, ed ha firmato un contratto di 5 anni. I suoi ultimi anni sono stati una costante ascesa, che lo ha portato a scalare tutte le categorie professionistiche (12 presenze in League Two, 40 in League One e 36 in Championship), fino ad arrivare a disputare 112 partite in Premier League. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Benjamin Godfrey, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra", si legge sul sito dell'Atalanta.

Atalanta, Godfrey per coprire l'infortunio di Scalvini

L'operazione è stata realizzata anche per la rottura del crociato anteriore sinistro di Giorgio Scalvini, rimediata nel recupero di campionato con la Fiorentina il 2 giugno scorso. Il difensore azzurro sarà fermo almeno fino a dicembre, motivo dunque del rinforzo in difesa.