Zaniolo all'Atalanta, è fatta: tutte le cifre dell'affare

BERGAMO - Dopo le voci, le indiscrezioni di mercato e gli indizi sui social , sembra finalmente fatta: Nicolò Zaniolo sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta . L'ex Roma dopo le esperienze al Galatasaray e all'Aston Villa si prepara a tornare in Italia: giocherà alla corte di Gasperini .

Zaniolo all'Atalanta: battuta la Fiorentina

Zaniolo, di proprietà del Galatasaray ma reduce da una deludente stagione in prestito all'Aston Villa in Premier League, è stato conteso a lungo tra Fiorentina e Atalanta. Il club nerazzurro però è riuscito a chiudere l'affondo decisivo, chiudendo l'accordo con il club turco e con il giocatore, assente dagli Europei a causa di un infortunio.

Zaniolo all'Atalanta: le cifre e il contratto

L'Atalanta ha trovato l'accordo con il Galatasaray sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con riscatto obbligatorio al raggiungimento del 65% delle presenze nella prossima stagione. Il riscatto è stato fissato a 16 milioni più 3 di bonus, legati a risultati e obiettivi. Zaniolo è pronto per tornare in Italia: nelle prossime ore ci saranno le visite mediche.