Atalanta, Percassi insiste: "Koopmeiners non lo cediamo". Poi annuncia un addio

Teun Koopmeiners blindato ancora una volta dall'Atalanta. Nonostante il pressing della Juventus , il centrocampista olandese sembra destinato a restare a Bergamo. Almeno secondo quanto detto da Luca Percassi , amministratore delegato del club, a margine di una conferenza stampa per la presentazione di un nuovo sponsor: "Per Koopmeiners vale sempre lo stesso discorso: è un giocatore fondamentale e non è nei nostri piani cederlo".

Quale futuro per Miranchuk e Djmsiti?

Percassi, nell'occasione, ha anche annunciato l'addio ormai imminente di Miranchuk: "La trattativa per Aleksey Miranchuk è in uno stato avanzato. Per Djimsiti, invece, è concreto l'interesse dell'Al-Rayyan, emerso ieri anche se in realtà va avanti da un po' di tempo. Per noi il giocatore è importante, ce l'ha rivelato lui. Per adesso non c'è nulla di più".