Atalanta, Retegui a Milano: visite mediche e firma sul contratto

Accordo, stretta di mano e subito in viaggio verso la nuova avventura. Il futuro attaccante dell'Atalanta, Mateo Retegui , è arrivato di buon mattino alla Casa di Cura La Madonnina a Milano per le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà alla società nerazzurra.

La scelta di Retegui per l'attacco

L'Atalanta ha scelto lui come attaccante dopo l'infortunio di Scamacca che resterà ai box per diversi mesi. Retegui nello scorso campionato ha segnato sette gol. Al Genoa andranno 22 milioni più 3 di bonus. Per il centravanti della Nazionale contratto fino al 2028 da circa 2,2 milioni di euro a stagione.