Percassi: "Koopmeiners e Lookman? Ci aspettavamo turbolenze..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lecce-Atalanta , l'ad nerazzurro Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sul mercato della Dea. L'affare Koopmeiners-Juve e la mancata convocazione di Lookman hanno scosso in maniera non indifferente l'ambiente bergamasco.

Percassi: "Koopmeiners e Lookman? Siamo molto tranquilli"

A Sky, Luca Percassi ha spiegato la strategia dell'Atalanta in questa sessione di mercato, condizionata da quanto sta succedendo nelle ultime settimane: "Noi siamo l’Atalanta e dobbiamo mantenere sempre la nostra identità, aver chiari i nostri obiettivi. L’anno scorso, dalla proprietà al mister, ci si era posti l’obiettivo di confermare tutti i big che erano stati protagonisti di un’annata straordinaria per l’Atalanta. Dalla conferma di tutti i titolari. Si è partiti da questo progetto. Eravamo preparati al fatto che ci potessero essere delle turbolenze, magari non ci aspettavamo determinate cose, ma siamo molto tranquilli, perché la proprietà ha dato la sua disponibilità ad investire e noi siamo pronti a cogliere le opportunità che il mercato ci offre".

Sulle situazioni di Koopmeiners e Lookman, ha aggiunto: "Noi siamo molto tranquilli, perché la nostra idea era non far partire questi giocatori così importanti. Come società abbiamo sempre rispettato tutti i nostri impegni. Non vediamo l’ora che finisca questo calciomercato, che ci ha riservato anche un po’ di sfortuna come l’infortunio di Scamacca, che è veramente un dispiacere. Molto spesso, questi ragazzi vengono indotti o gli vengono suggerite delle cose non opportune. Il fatto che il mercato sia aperto a campionato iniziato non facilita certe situazioni, dovremmo regolamentare certe cose. L’intervento del mercato arabo non ha permesso di accorciare la durata e di chiudere la sessione prima dell’inizio dei campionati. Le principali leghe ci avevano provato".