Atalanta, rientra il caso Lookman ma c’è l’interesse dell’Arsenal

Ademola Lookman aveva puntato i piedi perché pensava di andare al Psg. Il caso è rientrato, tanto che l'attaccante è tornato stamattina ad allenarsi con il gruppo diretto da Gasperini. La Dea valuta il cartellino del nigeriano 65 milioni di euro: una cifra alla quale il Psg non si è avvicinato neanche con il binocolo. La trattativa non è mai iniziata. La questione è stata risolta in maniera rapida. L'attaccante ha saltato la prima giornata a Lecce e adesso potrebbe essere convocato per la sfida contro il Torino, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A.