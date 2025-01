Daniel Maldini passa all'Atalanta: ecco quanto incasserà il Milan

Tutto confermato: Daniel Maldini è dell'Atalanta. Come raccontato oggi su questa pagine, ieri il club nerazzurro e il Monza, insieme all'agente del calciatore Giusppe Riso, hanno lavorato a lungo per trovare tutti gli accordi ed organizzare anche le visite mediche del calciatore. La cifra finale è quella prevista, leggermente superiore ai 12 milioni di euro della clausola valida solo per l'estate: si arriva a circa 13 milioni di euro, con il Milan che incasserà il 50% del totale. Nelle prossime ore, il classe 2001 si sottoporrà quindi alle visite mediche prima di legarsi ufficialmente ai colori della Dea. Questo acquisto conferma ancora una volta la reattività sul mercato della società bergamasca che, pochi giorni dopo l'infortunio di Lookman, ha già preso un nuovo rinforzo offensivo per Gasperini.

