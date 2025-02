Posch dal Bologna all'Atalanta: i dettagli dell'accordo

Posch dal Bologna all'Atalanta, il comunicato della Dea

Il comunicato ufficiale dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica di aver acquisito da Bologna FC 1909 - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch, 27enne nazionale austriaco che conosce bene il nostro campionato, avendo disputato in Serie A 75 partite nelle ultime due stagioni e mezza. Il nuovo innesto nerazzurro ha scelto il 5 come numero di maglia.

Nato a Judenburg, in Austria, e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Admira Wacker, si è poi trasferito in Germania, all’Hoffenheim, con cui debutta in UEFA Europa League a fine settembre 2017 contro il Lugoderec. Con l’Hoffenheim colleziona 109 presenze in Bundesliga in cinque stagioni.

Il suo approdo nella Serie A italiana risale all’estate del 2022, quando si lega al Bologna, dapprima in prestito e poi a titolo definitivo. In due stagioni e mezza con i felsinei gioca 85 partite complessive, vale a dire in tutte le competizioni, segnando 7 reti e servendo 6 assist-gol.

Circoscrivendo il suo personale score alla sola corrente stagione, conta 14 presenze in Serie A e 6 in UEFA Champions League.

È nazionale austriaco dal giugno 2019: al suo attivo 42 presenze, impreziosite da 2 reti.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC rivolgono un caloroso benvenuto a Stefan, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia nerazzurra".