"Barcellona, idea Lookman". L'indiscrezione scuote l'Atalanta

Il Barcellona ha messo gli occhi su Ademola Lookman . Il numero 11 dell' Atalanta sarebbe uno dei profili seguiti con maggiore interesse dal club blaugrana. A darne la notizia è il Mundo Deportivo, quotidiano catalano. Il contratto del calciatore nigeriano è in scadenza il 30 giugno del 2026, e per questo motivo si potrebbero presentare occasioni di mercato.

Lookman al Barça? Dalla Spagna dichiarano le cifre

Nella seconda metà di questa stagione Lookman è stato protagonista di uno scontro con Gasperini. L'allenatore aveva accusato pubblicamente il giocatore dopo aver sbagliato il rigore in Champions League contro il Bruges. Un evento che è stato seguito dalla risposta dello stesso Lookman in una storia pubblicata sui social. Uno screzio che non è passato inosservato, ma comunque sedato con un abbraccio tra i due dopo la vittoria contro la Juventus. Secondo il Mundo Deportivo, il nigeriano potrebbe così lasciare il club al termine della stagione, realizzando "il suo sogno", quello di passare alla squadra catalana. Secondo il quotidiano, l'operazione si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.