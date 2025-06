Atalanta, ufficiale l'acquisto di Kossounou: tutti i dettagli dell'operazione

BERGAMO - Odilon Kossounou resta all'Atalanta. Il club nerazzurro acquista il difensore ivoriano, arrivato un anno fa dal Bayer Leverkusen, a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Non si tratta però di un riscatto: i due club hanno infatti intavolato una nuova trattativa, slegata dalla precedente (ad agosto 2024 il club bergamasco aveva speso 5 milioni di euro per il prestito oneroso) e l'acquisizione del centrale classe 2001 è stata diretta. Nella stagione 2024/25, la sua prima in Italia, Kossounou ha collezionato 18 presenze in Serie A, 4 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana.