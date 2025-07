Kamaldeen Sulemana è ufficialmente un nuovo calciatore dell' Atalanta . L'attaccante ghanese ritrova Ivan Juric in nerazzurro, dopo la sfortunata parentesi vissuta insieme al Southampton in Premier League. Il classe 2002 arriva a titolo definitivo e va a rinforzare il reparto offensivo dei bergamaschi.

Atalanta, Sulemana ritrova Juric: l'annuncio ufficiale

Questa la nota ufficiale dell'Atalanta, a margine dell'arrivo a Bergamo di Kamaldeen Sulemana: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Southampton FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ghanese Kamaldeen Sulemana, 23enne ghanese che nella sua ancora giovane carriera annovera 44 presenze (con 3 gol e 2 assist) in Premier League, 34 presenze (con 5 reti e 2 assist) in Ligue 1, 25 presenze (con 3 assist) nella Championship inglese, 42 presenze (con 14 gol e 5 assist) nella Superliga danese, nonché 4 presenze (con 2 assist) nella Uefa Europa League e 6 presenze (con 1 gol) nella Uefa Conference League. Il neo acquisto nerazzurro, che può essere impiegato come esterno offensivo ma anche come seconda punta o trequartista, è anche un nazionale ghanese".

La storia di Kamaldeen Sulemana

Dai primi passi nel mondo del calcio alla consacrazione nel panorama europeo. Il comunicato della Dea racconta la storia e la carriera di Kamaldeen Sulemana: "Nato a Techiman, in Ghana, il 15 febbraio 2002, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile della sua città natale, vale a dire il Techiman Liberty, per poi essere selezionato dalla Right to Dream Academy, rinomata scuola di calcio che forma i più promettenti giovani africani. Il suo talento non passa inosservato in Europa, tanto che nel gennaio del 2020 – non ancora maggiorenne – approda al Club danese del Nordsjælland, con il quale fa il suo debutto nella Danish Superliga una settimana dopo aver firmato il suo primo contratto (quinquennale) da professionista nel giorno del suo 18esimo compleanno. In una stagione e mezza con il Nordsjælland gioca in tutte le competizioni 43 partite con uno score personale di 14 reti e 5 assist-gol.

Nel luglio del 2021 viene acquistato dalla squadra francese di Ligue 1 del Rennes, in forza al quale colleziona 47 presenze, 6 reti e 4 assist-gol in una stagione e mezza, nella quale debutta anche nelle coppe europee, dapprima nella UEFA Conference League e poi, nella prima parte della stagione 2022/2023, anche nella UEFA Europa League. L’1 febbraio 2023 approda in Premier League, acquistato dal Southampton, al quale si lega con un contratto di quattro anni e mezzo, segnando il suo primo gol inglese in campionato nel pareggio per 4-4 contro il Liverpool.

Con il Southampton, in forza al quale vince i playoff di Championship al termine della stagione 2023/2024, totalizza complessivamente 74 presenze (4 le reti e 7 gli assist), di cui 30 (con 2 gol e 3 assist) nella scorsa stagione, dove è stato allenato in Premier League dal nuovo allenatore dell’Atalanta, Ivan Jurić, risultando l’ottavo giocatore del campionato per numero di dribbling completati e il terzo (ogni 100 tocchi) fra i pari ruolo.

Delle 20 partite sin qui disputate con la Nazionale del Ghana quella del debutto risale al 9 ottobre 2020 nell’amichevole contro il Mali.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Kamaldeen, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra".