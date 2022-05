"Non solo il Napoli, pure l'Arsenal segue Hickey"

LONDRA - Secondo quanto riportato da Football.london, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino il terzino scozzese del Bologna Aaron Hickey, che i felsinei valuterebbero circa 20 milioni di euro. Il contratto del giovane classe 2002 con gli emiliani scade nel 2024. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche di alcuni club italiani, ad esempio il Napoli. Ma i suoi progressi avrebbero finito per catturare l'attenzione pure del tecnico spagnolo dei londinesi Mikel Arteta, che starebbe cercando un terzino sinistro per la sua squadra in vista della prossima stagione.