Il Bologna stringe tutto su Schuurs

BOLOGNA- Quella che fino a pochi giorni fa era una tentazione con il passare delle ore è diventata un chiodo fisso, soprattutto dopo che i dirigenti dell’Ajax hanno informato Giovanni Sartori di essere pronti a trattare la cessione. Il Bologna vuole Perr Schuurs, difensore olandese del ‘99, e anche Schuurs sarebbe felice di sbarcare in Italia, ma siamo sempre alle solite, con i discorsi e la fantasia puoi arrivare fino a un certo punto poi devi avere per forza sufficiente liquidità per chiudere un affare, altrimenti rischi che la concorrenza possa finire per giocarti un brutto scherzo. In questo caso, il Bruges e la Fiorentina, che da una parte è vero che sono arrivate più tardi sul calciatore rispetto a Sartori ma che da un’altra possono portare sul tavolo della trattativa altre argomentazioni, di sicuro più gradite a una bottega seria quanto si vuole come quella dell’Ajax ma al tempo stesso anche piuttosto costosa, non fosse altro per la qualità che sa garantire. Al di là di ciò Sartori continuerà a stare addosso sia ai dirigenti olandesi che all’agente del calciatore almeno fino a quando avrà una speranza di poter arrivare alla quadratura del cerchio, avendo intravisto in questo difensore di 22 anni potenzialità importanti, anche se in parte ancora inespresse. La formula che il direttore tecnico del Bologna avrebbe proposto all’Ajax è quella del prestito con diritto di riscatto ma sarebbe anche disposto ad accettare l’obbligo di fronte a un pagamento molto rateizzato. Oggi il Bologna volerà ad Alkmaar per giocare un’amichevole contro l’Az, chissà se per Fenucci, Sartori e Di Vaio sarà anche l’occasione giusta per incontrare sia i dirigenti dell’Ajax che l’agente del giovane difensore.