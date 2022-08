Bologna, ok Sosa e Lucumì. Rispunta Strand Larsen

BOLOGNA - Da lunedì Lucumì e Sosa sono a Bologna: ieri visite mediche. Per il primo il Bologna ha pagato al Genk la clausola da 8 milioni (rateizzati in 3 anni in cambio del 20% sulla futura vendita). Sul secondo, difensore uruguaiano classe 2002, i rossoblù hanno versato 1 milione più 1 milione di bonus al Nacional Montevideo. E poi l'idea di Sartori di avere 6 giocatori difensivi porta a Daniliuc, centrale classe 2001: il Nizza sembra disposto ad accettare il prestito con diritto di riscatto. E poi il Bologna dovrebbe metere a disposizione di Mihajlovic un altro centrocampista, vista l'intenzione di passare al 3-5-2: qui il nome che stuzzica è quello di Zurkowski della Fiorentina. In attacco, se Shomurodov sembra più lontano (la Roma insiste sull'obbligo di riscatto), rispunta l'ipotesi Strand Larsen, che intanto ha praticamente rotto con il Groningen.