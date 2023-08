Bologna, colpo in attacco: ufficiale l'acquisto di Karlsson

BOLOGNA - Colpo in attacco per il Bologna : i rossoblù ufficializzano l'ingaggio di Jesper Karlsson . L'esterno offensivo, classe 1998, arriva a titolo definitivo dall' Az Alkmaar .

Bologna, ecco Karlsson: il comunicato ufficiale

Il Bologna presenta Karlsson così: "Jesper è un esterno offensivo classe ’98 di grande tecnica e fantasia, esplosività nelle gambe e notevole velocità - si legge nel comunicato uffciale del club rossoblù -. Ala versatile, capace di giocare indistintamente su entrambe le corsie, dopo i primi approcci fra i professionisti al Falkenberg e le quattro stagioni di sviluppo all’Elfsborg, è col passaggio nei Paesi Bassi all’AZ che si fa conoscere dagli appassionati di tutta Europa". Il 25enne è il decimo calciatore svedese della storia del club a vestirsi di rossoblù.

Karlsson, che numeri: Motta gongola

Il 25enne ha preso parte a 60 gol in Eredivisie con la maglia dell'Az Alkmaar. Dal suo debutto nell'ottobre 2020 il classe 1998 è entrato nei tabellini collezionando qualcosa come 35 gol e 25 assist, consacrandosi come il terzo giocatore con numeri così alti e decisivi in quest'ultimo triennio. Thiago Motta gongola.

